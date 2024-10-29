فرانس فوتبول ترد على ريال مدريد: بيلينجهام وكارباخال أضاعا الكرة الذهبية من فينيسيوس!

ماذا قال رئيس تحرير المجلة الفرنسية؟

قاطع نادي ريال مدريد حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، التي تقدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد خسارة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الجائزة، حيث جاء في المركز الثاني خلف نجم مانشستر سيتي رودري.

وجاء قرار ريال مدريد الغاضب أمس الإثنين، رغم فوز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب، وفوز النادي نفسه بجائزة أفضل فريق للرجال في 2024، حيث قال في بيان رسمي إن "الكرة الذهبية لم تعد تعني لنا شيئًا".

ورد رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول فنسنت جارسيا، على بيان ريال مدريد، كاشفًا عن أسباب فوز رودري بالجائزة الفردية الأكبر على مستوى كرة القدم.

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وقال جارسيا في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "بالتأكيد وجود بيلينجهام وكارباخال في قائمة المرشحين الخمسة الأوائل أثر سلبًا على حظوظ فينيسيوس، حيث تسبب ذلك في تقسيم الأصوات بين لاعبي ريال مدريد، وهو ما عاد بالنفع على رودريجو".

وعن المحادثة التي جرت قبل الإعلان عن الفائز، والتي فهم خلالها ريال مدريد أن فينيسيوس لن يفوز، أوضح جارسيا: "تعرضت لضغوط كبيرة من ريال مدريد، لكن كما أفعل مع جميع الأندية، كنت واضحًا وصريحًا، وربما دفعتني صراحتي إلى هذا الحد. لكنني تعاملت مع الجميع بنفس الطريقة. لقد تفاجأت كثيرًا لغياب فينيسيوس".

وختم: "كنا واضحين جدًا مع ريال مدريد ومع جميع الأندية الأخرى، هذا العام لم يتم إبلاغ الفائز بالجائزة مسبقًا. اعتقدت أن الجميع وافق على ذلك، لكن في اللحظة الأخيرة، ولا أعرف لماذا، أرادوا تغيير القاعدة. عندما اتخذ ريال مدريد قراره.