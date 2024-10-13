"منحنا فراس البريكان الأمان لكنه لم يحسن التصرف" .. رئيس الفتح يعيد فتح ملف صفقة الأهلي من جديد

النموذجي شهد تألق البريكان بعد فترة تهميش في النصر ولكن..

رغم مرور عام على انتقال المهاجم السعودي فراس البريكان للأهلي إلا أن التساؤلات لا تزال تدور حول تلك الصفقة، إذ أعرب منصور العفالق؛ رئيس نادي الفتح، عن غضبه من الطريقة التي اختارها للاعب لإنهاء مسيرته مع النموذجي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم للراقي في صيف 2023 قادمًا من الفتح بطريقة دفع الشرط الجزائي، وهو ما لم يعجب الأخير، الذي أكد مسؤولوه أن اللاعب لم يحاول حتى التفاوض مع النادي للرحيل سواء هو أو مسؤولي الأهلي أنفسهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبسؤاله عبر برنامج "المنتصف" عن تلك الصفقة الجدلية، علق العفالق: "دعواتنا لفراس بالتوفيق أولًا، لكن ما حدث أننا أصدرنا بيانًا في تلك الفترة وضحنا خلاله طريقة خروج فراس عن طريق دفع الشرط الجزائي، وهذا تم وضعه بإصرار من وكيله في البداية، رغم أننا هيأنا كافة الظروف له بتعديل عقده، لكنه اختار كسره ودفع الشرط الجزائي للانتقال للأهلي".

GOAL

وأضاف: "شخصيًا غضبت من عدم تواصل فراس بالنادي قبل تلك الخطوة، كان يربطه عقد معنا، وكان عليه أن يخبر أي نادي يفاوضه بأن يتواصل معنا لضمه؛ يتواصل مع النادي الذي هيأ له البيئة وأعاده للملاعب بعدما كان غير آمنًا".

العفالق اختتم: "نحن قمنا ببناء الفريق عليه وهو يعلم ذلك تمامًا، كنا نتوقع منه على أقل تقدير أن يخبر الأهلي بأن يتواصل معنا، وإن لم نتفق على شكل مناسب، كان بإمكانه أن يلجأ للبدائل الأخرى، لكنه اختار أن يتجه لحل الشرط الجزائي مباشرةً".

يذكر أن البريكان كان قد انضم للفتح في صيف 2021 بعدما كان مهمشًا في النصر، ليبدأ رحلة التألق حتى صار مهاجم المنتخب السعودي الأول إلا أنه فضل الرحيل بعد عامين نحو قلعة الكؤوس.