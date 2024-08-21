Firas Al-Buraikan Ahli Hilal 2023-2024Getty
أحمد رفعت

مفاجأة | الأهلي يقترب من ضم نجم الهلال .. وخطوة على انتقال فراس البريكان لفريق أوروبي!

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البريكان يقترب من الاحتراف الأوروبي

بعد أن حسم النادي الأهلي صفقة النجم البرازيلي ألكسندر جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نشط الراقي في سوق الانتقالات بشكل كبير، ليقترب من ضم أحد نجوم الهلال الحاليين، بجانب اقتراب رحيل مهاجمه فراس البريكان.

وكشف برنامج "رياضة سكوب" عبر قناة SBC عن أن إدارة الأهلي وصلت إلى مراحل نهائية في إجراءات انتقال محمد كنو لاعب وسط الهلال إلى الراقي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعبر برنامج "دورينا غير" كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أن فراس البريكان مهاجم الأهلي، اقترب كثيرًا من الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

وأضاف دياز: "الفريق الذي يُريد ضم فراس البريكان ينتظر حسم الأهلي لصفقة إيفان توني حتى يدخل في المفاوضات".

المباريات التالية

واختتم فيلكس تصريحاته، مشددًا على أنه لم يتم الكشف عن اسم النادي ولكنه فريق كبير في أوروبا، وهو فقط ينتظر أن يحسم الأهلي صفقة المهاجم الإنجليزي توني للتعاقد مع البريكان.

وكان الأهلي قد ضم البريكان من صفوف نادي الفتح خلال صيف 2023، ليتألق بشكل لافت مع الراقي، ويُصبح هداف الفريق في دوري روشن الموسم الماضي.

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