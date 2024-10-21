"هذا موقفي!" .. فراس البريكان يرد لأول مرة على تغيير ماتياس يايسله لـ"مركزه" في الأهلي

اللاعب مستواه تراجع بعد تغيير مركزه..

كشف فراس البريكان، نجم النادي الأهلي السعودي، عن موقفه من "تغيير مركزه" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

البريكان الذي يجيد كـ"مهاجم صريح"، أصبح يلعب كـ"جناح أيسر" مع الفريق الأهلاوي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد رحيل الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، والتعاقد مع رأس الحربة الإنجليزي إيفان توني.

وفي هذا السياق.. قال البريكان في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي والريان القطري: "أنا معتاد على اللعب كـ(مهاجم صريح)؛ ولكني من لحظة وصولي إلى الأهلي، قررت تقديم كل شيء لهذا النادي، أيًا كان المركز الذي سأشارك فيه".

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وشدد على أن أي مركز سيضعه فيه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي؛ يعرف جيدًا أنه سيقدم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر.

وأكد فراس البريكان البالغ من العمر 24 سنة، أن عقليته ورغبته تعطياه دافعًا لتقديم كل شيء ممكن، في كل مباراة يلعبها مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن البريكان سجل هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز على مستضيفه الريان (2-1)، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، ببطولة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي 2024-2025.