فخ للنصر أم حقيقة؟ الإعلام الإسباني: الهلال يُنافس جاره على هدفه الكتالوني

التنافس في سوق الانتقالات ازداد حدة في الدوري السعودي

أشعل الإعلام الإسباني المنافسة بين النصر والهلال حول البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، حيث تحدثت صحيفة ماركا عن اهتمام الأول بضمه فيما ذهبت موندو ديبورتيفو لخيار الفريق الأزرق.

ماركا كانت قد أكدت تواصل مسؤولي النصر مع نظرائهم في البارسا للتفاوض حول ضم رافينيا، فيما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن الهلال أبدى اهتمامًا ملموسًا خلال الساعات الأخيرة بالجناح القادم لكتالونيا من ليدز يونايتد الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الهلال يرى في رافينيا الصفقة البديلة عن ليونيل ميسي الذي حاول الفريق ضمه جاهدًا لكنه خسر السباق لصالح إنتر ميامي الأمريكي.

وأوضحت موندو ديبورتيفو أن برشلونة لا يريد التفريط بلاعبه، خاصة مع تمسك المدرب تشافي باستمراره، لكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي وحاجته لبيع أحد نجومه الكبار وحقيقة أن رافينيا هو أكثر اللاعبين تلقيًا للعروض قد يدفعان البارسا للتفكير جديًا بالأمر لكن بشرط ألا يقل العرض المقدم عن 40 مليون يورو.

تقارير الإعلام الإسباني قد تكون حقائق بالفعل، لكنها في نفس الوقت قد تكون بمثابة الفخ للناديين السعوديين وخاصة للنصر كي يزيد من عرضه المالي لضم رافينيا حتى يُحقق البارسا أكبر استفادة مالية ممكنة تُخرجه من أزمته الصعبة، خاصة مع علم الجميع بقدرات الأندية السعودية المالية الضخمة.