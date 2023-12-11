فخ قديم وحلم قد يتحقق.. هل يصفع مبابي ريال مدريد للمرة الثانية؟

بيريز يدرك حجم الضغوط على كيليان.. ولكن!

يتواصل الجدل بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أنه "قد يوقع مجانا لريال مدريد في الشتاء".

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية: "باريس لجأ مؤخرا إلى إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، من أجل الحديث مع مبابي وإقناعه بالتجديد".

وأضافت: "ماكرون سيغري مبابي بتحقيق حلمه المشاركة رفقة فرنسا في أولمبياد باريس، إذا قرر توقيع عقد جديد في حديقة الأمراء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرقت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعي حجم الضغوط التي يتعرض لها مبابي، لكنه شدد على أن "التوقيع في يناير المقبل هو فرصة كيليان الأخيرة للانضمام للملكي".

يشار إلى أن سان جيرمان كان قد لجأ إلى الرئيس الفرنسي قبل عامين من أجل إقناع مبابي بالتجديد، ونجح ماركون حينئذ في منع اللاعب من التوقيع للريال مجانا في صيف 2022.