"فخورون بالتعادل ولسنا متأكدين من قرار الحكم" .. محرز يُعلق على طرد إيبانيز

الأهلي تعادل مع الفتح في مباراة طرد إيبانيز...

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أبدى رياض محرز، لاعب الأهلي سعادته بتعادل فريقه أمام الفتح، بالرغم من معاناة الفريق من النقص العددي، مشيرًا إلى عدم تأكده من صحة قرار الحكم بشأن طرد المدافع روجير إيبانيز.

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وسقط الأهلي في فخ التعادل بهدف لمثله أمام الفتح ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت حالة طرد لكل فريق.

وقال محرز في تصريحات لقناة "SSC" عقبت اللقاء: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن حالة الطرد صعبت مهمتنا، أنا لست متأكدًا من صحة قرار الحكم".

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وأضاف: "لقد لعبنا بعشرة لاعبين أمام 11 لاعبًا حتى الدقيقة 85، وبالرغم من هذا صنعنا الكثير من الفرص، كنا نستحق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، ولكننا عانينا من غياب التوفيق ولكن هذه كرة القدم".

وتابع النجم الجزائري: "خرجنا ببعض الإيجابيات من المباراة أهمها الروح القتالية العالية من اللاعبين، يجب أن نشعر بالفخر فاللعب بنقص عددي ليس أمرًا سهلًا".

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