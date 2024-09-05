"فخورون بالأسطورة!".. ريال مدريد يهنئ كريستيانو رونالدو برقمه التاريخي

حاجز رقمي جديد كسره الدون..

هنأ ريال مدريد الإسباني، أسطورته الأسبق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالوصول إلى الهدف "رقم 900" في مشواره، حين سجل أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ حيث أصبح الهداف التاريخي للعملاق الإسباني.

ونشر ريال مدريد تغريدة جاء فيها: "حاجز تاريخي جديد.. 900 هدف في المسيرة الاحترافية، لواحد من أعظم الأساطير في النادي وعالم كرة القدم، تهانينا العزيزة وإعجاباتنا".

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وانتهى بيان النادي الملكي الذي قام فيه بتهنئة الأسطورة البرتغالية؛ بجملة: "ريال مدريد وجماهيره دائمًا فخورين بك يا كريستيانو!".

وقاد رونالدو البرتغال، للانتصار على كرواتيا (2-1)، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؛ ليتصدر منتخب البحارة منذ الجولة الأولى مجموعتهم، التي تعادل فيها كل من بولندا واسكتلندا (2-2) لحساب نفس الجولة.

هدف البرتغال الآخر؛ جاء عن طريق ديوجو دالوت، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف كرواتيا بـ"الخطأ في مرمى منتخبه".