فخورة بهزائمك .. رسالة مؤثرة من شقيقة نيمار بعد سقوط البرازيل!

النجم البرازيلي يحصل على الدعم الكامل من شقيقته

أعربت رافاييلا سانتوس شقيقة النجم البرازيلي نيمار، عن تضامنها الواضح مع مهاجم باريس سان جيرمان، بعد خروج البرازيل من كأس العالم.

أحلام البرازيل في الفوز بمونديال قطر 2022 تبخرت بعد الخسارة الصادمة من كرواتيا، حيث سقط منتخب السيليساو بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ووسط حالة الصدمة التي يعيشها الشعب البرازيلي، خرجت عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 سنة لمساندة شقيقها عبر تدوينة على حسابها بموقع "إنستجرام".

وقالت في رسالتها المؤثرة:"أتمنى لو كان بإمكاني مساعدتك على التخلص من آلامك مثلما تفعل معي، وأتمنى كذلك أن أساعدك على إزالة كافة العقبات من طريقك، ولكني أعرف أنك لن تستمتع بذلك ولن تكون قادرًا على أن تصبح الشخص الذي تريده بهذه الطريقة".

وأضافت:"أنت شخص حساس وجميل ولا يجب نسيان ذلك أبدًا، ليس لديك أي فكرة عن مدى فخري بك بسبب إنجازاتك وهزائمك أيضًا، أنت شخص عظيم وعملاق بالنسبة لي وسأبقى بجوارك إلى الأبد".

وأنهت حديثها برسالة أخيرة تقول فيها:"هل سنعود في المرة القادمة؟".

وتأتي هذه الرسالة حول إمكانية استمرار نيمار في تمثيل منتخب البرازيل، وسط التكهنات المنتشرة حول اعتزاله اللعب الدولي بعد السقوط في مونديال قطر.