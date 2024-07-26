"75 دقيقة من الفحوصات الطبية" .. موقف سلمان الفرج قبل الانضمام لفريقه الجديد!

اسم سيظل مخلدًا في تاريخ الهلال..

خضع سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السعودي التاريخي، مساء أمس الجمعة؛ لـ"فحوصات طبية" تمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال أعلن مطلع شهر يوليو الجاري، "الاستغناء" عن الفرج، بعد 16 سنة مثّل فيهم الفريق الأول لكرة القدم؛ وسط تضارب في الأنباء عن مخالصته ماليًا، أو بيع عقده.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اجتاز الفرج "الفحوصات الطبية" التي استمرت لمدة 75 دقيقة كاملة، في مركز موف بالعاصمة السعودية الرياض؛ كـ"خطوة جديدة" قبل الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

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الصحيفة كشفت اليوم السبت، عن أن الفرج البالغ من العمر 34 سنة؛ سيوقع على عقود تربطه بنادي نيوم، لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2026؛ وذلك خلال الـ48 ساعة القادمة.

جدير بالذكر أن نيوم حسم مجموعة من الصفقات الرسمية الكبيرة، خلال صيف العام الحالي - حتى الآن -؛ في مقدمتها البرازيلي رومارينيو والمصري أحمد حجازي، ثنائي نادي الاتحاد سابقًا، بالإضافة إلى الموهبة السعودية عباس الحسن.