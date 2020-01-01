فحص طبي لنور الدين أمرابط قبل مواجهة الأهلي

يستقبل العالمي ضيفه الراقي ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين

يخضع اللاعب الدولي المغربي نورالدين أمرابط، لاعب فريق النصر لكرة القدم، لفحص الرنين المغناطيسي اليوم للتأكد من حالته قبل مواجهة النادي الأهلي في الجولة المُقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الحزم ضمن المرحلة الـ19.

الجهاز الطبي بنادي النصر فضل عدم إجراء اللاعب، أي فحص أمس على موضع إصابته إلى حين مرور 24 ساعة لتخفيف الألم ومن ثم التأكد من مدى جاهزيته من عدمها بشكل نهائي".

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تقارير مُقربة من العالمي قالت أن إصابة أمرابط، غير مقلقة وقد يكون جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في كلاسيكو الأهلي، الخميس المقبل.

ويستقبل العالمي ضيفه الراقي ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

في سياق منفصل، أبلغت إدارة النادي اللاعبين بالحصول على مكافأة الفوز أمام الحزم بقيمة عشرة آلاف ريال، لكل لاعب، عقب مباراة الفريق أمام الأهلي.

وطالبت الإدارة اللاعبين بضرورة تحقيق الانتصارات لمواصلة الضغط على المتصدر، كما أشادت بالروح والنتائج الإيجابية التي تحققت أخيرًا مطالبة باستمرارها خلال الفترة المقبلة.

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يُذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.