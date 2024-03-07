فجّر ضحكات الجميع .. كلوب يعاقب صحفيًا على سؤاله الساذج برد مُحرج

"هل تريدني أن أصطحب اللاعب في عطلة؟"

أطلق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تعليقًا ساخرًا على سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة سبارتا براج التشيكي.

وقطع ليفربول شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه سبارتا براج (5-1)، الخميس، في ذهاب دور الـ16.

وتلقى كلوب في المؤتمر الصحفي، سؤالًا غريبًا، حيث قال له أحد الصحفيين: "هل هناك أي لاعب أعجبك في سبارتا براج من الممكن أن تضمه لليفربول في الصيف؟".

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وأحرج المدرب الألماني، الصحفي، حيث رد عليه قائلًا: "أنا سأرحل عن ليفربول في الصيف المقبل، هل تريدني أن أصطحب اللاعب في العطلة؟"، مما تسبب في ضحك جميع الحضور.

وكان يورجن كلوب، قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول بعد 9 سنوات ناجحة، حيث سيرحل في الصيف المقبل من أجل الحصول على فترة راحة لمدة موسم على أقل تقدير.

ويسعى كلوب لأن يكون موسم الوداع مميزًا مع ليفربول، حيث حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، ويحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد.