بعد فتح قضية ضده .. التحقيق مع كريستيانو رونالدو ومفاجأة قانونية قد تنقذه من "الإيقاف" مع النصر!

تطورات مثيرة في أزمة كريستيانو رونالدو..

SHAHID

لا صوت يعلو حاليًا إلا على الأزمة التي أشعلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ديربي الرياض أمام الشباب.

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رونالدو أثار الجدل في ديربي الرياض بين النصر والشباب، في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ عندما وجه حركات - تم وصفها بـ(القذرة وغير الأخلاقية) - إلى جماهير الليث الشبابي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، سيخضع رونالدو لـ"التحقيق" أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد أن قررت الأخيرة، فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

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الصحيفة كشفت في نفس الوقت، عن أن اللجنة لم تحدد "آلية" جلسة التحقيق مع الأسطورة البرتغالية؛ وهل ستكون بحضوره أم عن بعد، أم ستكون عبر المراسلة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن المادة "117" من اللائحة الخاصة باللجنة؛ تمنح "الانضباط" حق التدخل من تلقاء نفسها في مثل هذه الأحداث إذا ظهرت في الناقل الرسمي، أو إذا قدمت أي جهة شكوى مقترنة بالأدلة.

وفي هذا السياق.. أعلن أيمن الرفاعي، الرئيس السابق لـ"الانضباط"، أن اللجنة ستقوم بسؤال الحكم "هل شاهد لقطة كريستيانو رونالدو أم لا؟!".

الرفاعي أوضح لـ"الشرق الأوسط"، أنه إذا ذكر الحكم في رده على هذا السؤال؛ بأنه شاهد اللقطة ووجد أنها لا تستحق أي عقوبة فـ"يكون هو المسؤول عنها"؛ في إشارة إلى إمكانية تبرئة اللاعب.

وأضاف رئيس اللجنة السابق: "أما إذا ذكر الحكم في رده؛ على أنه لم يرى اللقطة، وإذا شاهدها لكان طرد اللاعب.. هُنا سيتم إيقاف كريستيانو رونالدو، لمدة مباراتين مع غرامة 20 ألف ريال سعودي".

وشدد أيمن الرفاعي في نهاية حديثه، على أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، لا تعتمد على التصوير غير الرسمي، بل يجرى الاعتماد على كاميرا الناقل الرسمي فقط.

SHAHID