"فتح تحقيق في القضية" .. نور الدين بن زكري يدافع عن رياض محرز ويكشف عن "خدعة جزائرية" خطيرة

مفاجأة كبرى من نور الدين بن زكري..

دافع الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود السعودي، عن مواطنه رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي.

محرز يتلقى انتقادات جزائرية عنيفة؛ سواء بسبب مستواه المتراجع مع المنتخب الوطني، أو لرفضه الانضمام إلى المعسكرات التي أعقبت نهائيات كأس أمم إفريقيا "الأخيرة".

وفي هذا السياق.. قال ابن زكري في تصريحات مع برنامج "كلام مباشر" عبر فضائية "الشروق نيوز": "محرز أفضل لاعب جزائري، في السنوات الأخيرة".

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وأرجع مدرب الأخدود، سوء مستوى نجم الأهلي مع الجزائر، إلى فشل الجهاز الفني في "توظيفه"، مشددًا على أنه إذا تم استغلال إمكانيات هذا اللاعب بالشكل الأمثل؛ سيقدّم الكثير للمنتخب الوطني.

وعلى جانب آخر.. كشف نور الدين بن زكري، عن تعرضه لـ"خدعة خطيرة" من جهة - لم يذكر اسمها - داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ابن زكري أشار إلى أنه تقدّم بملف ترشحه لتدريب منتخب الجزائر الأول، بعد إقالة جمال بلماضي؛ قائلًا: "لكن.. تفاجأت بعد ذلك، بأن هناك جهة ما في الاتحاد المحلي للعبة، قامت بإخفاء هذا الملف".

وأوضح أنه أجرى اتصالًا بوليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأخبره بأن هُناك من قام بإخفاء ملفه، لمنع تدريبه للمنتخب الوطني، رغم أنه أحد أقوى المرشحين لذلك.

واختتم نور الدين بن زكري تصريحاته؛ بالقول: "صادي أعلن فتح تحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل؛ لكن.. منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، لم يخبرني بالنتائج التي توصل إليها".