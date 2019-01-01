فتح المدرجات مجانًا لجماهير المنتخب السعودي أمام باراجواي

يستقبل المنتخب السعودي منافسه باراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض

أعلن الحساب الرسمي المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مفاجأة لجماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة منتخب باراجواي الودية التي تُقام مساء اليوم الثلاثاء.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المدرجات بالمجان أمام الجماهير في مباراة السعودية ضد باراجواي الودية، من أجل دعم الأخضر.

ويستقبل المنتخب السعودي منافسه باراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 7:30 مساء اليوم الثلاثاء.

ويأمل مسؤولي المنتخب السعودي في تواجد الجماهير بأعداد كبيرة لتحفيز اللاعبين من أجل الظهور بمستوى مميز وتحقيق الفوز.

وفي إطار أخر، حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على تهنئة لاعبي المنتخب السعودي، بعد الفوز على أوزبكستان وزيارة التدريبات قبل مواجهة اليوم.

وطالب الفيصل لاعبي المنتخب السعودي بمواصلة حصد النقاط، من أجل تحقيق الهدف المنشود، بالتأهل إلى كأس العالم.

يُذكر أن المنتخب السعودي قد حقق الفوز على نظيره الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.