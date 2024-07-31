هل ألمح لتدريب الأسود الثلاثة؟

تحدث الألماني يورجن كلوب بشكل واضح عن بعض ملامح مستقبله التدريبي في الوقت الراهن، بعد أن ترك منصبه مدربًا لليفربول.

وقال كلوب في مؤتمر للمدربين بمدينة فورتسبورج الألماني إن وكيل أعماله "لا يرسل له أي عروض في الوقت الراهن لتدريب ناد أو منتخب".

لكن كلوب أكد أن وصول عرض من المنتخب الإنجليزي قد يحمل له "أكبر شعور بالإحراج على الإطلاق حين يجري استثناء على هذه الشاكلة".

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وأشار كلوب إلى أنه مستمر في راحته "لكنه لا يزال صغيرًا للعب البادل والاعتناء بالأحفاد فقط" على حد وصفه.. مؤكدًا مرة أخرى أنه لا يفكر في العودة للتدريب بالوقت الراهن.

وكان كلوب قد أعلن رحيله عن ليفربول قبل أشهر من نهاية الموسم الماضي، رغبة منه في الاستراحة من عالم التدريب لوهلة، على حد تعبيره آنذاك.