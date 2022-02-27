فتح الباب أمام ريال مدريد .. رسالة غامضة من ليفاندوفسكي بشأن مستقبله

أعرب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ عن استغرابه من تصريحات رئيس النادي البافاري صالح حميديتش بخصوص مستقبله مع الفريق.

ليفاندوفسكي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو 2023 وحتى الآن لا يوجد أي تحرك بخصوص تجديد عقده مع البافاري.

حميديتش خرج في تصريحات أمس للحديث عن مستقبل ليفاندوفسكي مع الفريق وقال: "نحن مصممون على الاحتفاظ بروبرت".

الأمر الذي تجاوب معه المهاجم البولندي بالغموض عقب مباراة بايرن ميونخ أمام آينتراخت فرانكفورت والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدف دون رد.

مفاجأة .. مبابي أفسد انتقال ليفاندوفسكي إلى باريس!

ماذا قال ليفاندوفسكي؟

ورد ليفاندوفسكي على تلك التصريحات: "أسمع ذلك لأول مرة".

ثم قال عن الأفضل بين مبابي وينزيما وهالاند: "أفضلهم جميعًا لكنهم مختلفون عن بعضهما البعض، على سبيل المثال هالاند أسرع وبنزيما لديه أكثر من تقنية، وبالنسبة لمبابي لا أعتقد أنه مهاجم صريح بل أقرب للجناح".

ما هو موقف ليفا من التجديد؟

بحسب "بيلد" الألمانية فإن ليفاندوفسكي ووكيله بيني زاهافي متفاجأن من عدم اتصال أي مسؤول من بايرن حتى الآن بهما شخصيًا بشأن محادثات تجديد العقد.

وأضافت أن تصريح حميديتش بالأمس كان ليفاندوفسكي يود أن يسمعه شخصيًا منه لكن يبدو أنه لم يتناقش معه في ذلك.

الجدير بالذكر أن المهاجم البولندي محط أنظار العديد من الأندية في كل الأوقات وكانت العديد من التقارير كشفت عن اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب لتعويض رحيل كيليان مبابي الوشيك.