فتحي مبروك: لا أعلم شيئاً عن عرض النجم الساحلي للاعب الأهلي

بعض الأخبار انتشرت بأن الفريق التونسي يريد التعاقد مع ناشئ الأهلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، أنه لا يعلم شيئاً عن العرض المقدم من النجم الساحلي، للتعاقد مع ناشئ القلعة الحمراء.

وانتشرت بعض الأنباء الصحفية، عن رغبة النجم الساحلي التونسي، في الحصول على خدمات صالح نصر لاعب فريق الشباب في الأهلي.

وقال فتحي مبروك في تصريحات صحفية: "الأهلي لم يعلمني، بأي شيء حول العرض المقدم لصالح نصر، اللاعب لا يمتلك أي عروض رسمية حتى الآن".

وواصل: "إذا أراد النجم التعاقد مع اللاعب سندرس الأمر من كل النواحي، خاصة أن اللاعب موهوب، ويقدم مستويات رائعة مع فريق الشباب".

وكان نبيل أبو زيد وكيل اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، أن موكله لديه بعرض العروض المحلية، بالإضافة إلى العرض التونسي.

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ويحتل صالح، صدارة هدافين دوري الجمهورية للعام الثالث على التوالي.

الجدير بالذكر أن فتحي مبروك، سيعقد اجتماعاً قريباً مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، لعرض تقرير شامل عن موسم فرق الناشئين المختلفة في النادي، بعد نهاية كل المسابقات.