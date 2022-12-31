فتاة تدعي أن ألفيش اعتدى عليها جنسيًا داخل ملهى ليلي!

التقارير تؤكد أن تحقيقات الشرطة جارية.

أشارت تقارير صحفية إلى وقوع النجم البرازيلي دانييل ألفيش تحت التحقيقات بعد الإدعاء بإنه قام بالإعتداء الجنسي في ملهى ليلي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ABC" والتي أكدت أن تلك الأحداث وقعت يوم الجمعة في مدينة برشلونة، بعد أن ذهبت فتاة متوترة إلى أمن الملهى الليلي لتشكوه.

وبحسب ما ذكرت الشبكة فقد تقدمت الفتاة بشكوى إلى شرطة كتالونيا بعد أن قام أمن الملهى بتبليغهم بالأمر، وقالت فيها إن ألفيش مد يده إلى داخل ملابسها.

وبحسب ما نقلت فأن ممثلين عن ألفيش قد نفوا بشدة أي علاقة بين اللاعب والأحداث المشار لها، وأنه بقى لفترة قصيرة للغاية داخل الملهى قبل أن يرحل.

جدير بالذكر أن ألفيش يحظى بإجازة ما بعد كأس العالم ولن يعود لفريقه المكسيكي بوماس قبل الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.