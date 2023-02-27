فأل خير وشر على برشلونة .. الإعلان عن حكم كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك

حكم كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يعد فأل خير لكل من برشلونة وريال مدريد..

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين الحكم الشاب خوسيه لويس مونويرا مونتيرو لإدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23.

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الخميس 2 مارس المقبل.

الحكم البالغ من العمر 39 عامًا، سيدير ثاني مباراة "كلاسيكو" في تاريخه، بعدما أدار من قبل مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2021-22، والتي انتصر فيها ريال مدريد بنتيجة 3-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

مونتيرو قام في المجمل بإدارة 13 مباراة لريال مدريد، خرج النادي الملكي فائزًا في 11 منها، وتعادل مباراة وخسر مثلها، وأشهر 18 بطاقة صفراء في وجه لاعبي ريال مدريد، وطرد لاعبًا بعد بطاقتين صفراوين.

أما مع برشلونة، فقد أدار الحكم الشاب 23 مباراة في المجمل، خرج النادي الكتالوني فائزًا في 17 منها، مقابل تعادلين وأربع هزائم، وحصل لاعبو "البلوجرانا" تحت قيادته على 42 بطاقة صفراء وطردين مباشرين.

لكن الطريف أن برشلونة لم يخسر أي مباراة طرد فيها مونويرا مونتيرو لاعبًا من صفوفه، حيث كان الطرد الأول من نصيب أنسو فاتي في الجولة 35 من موسم 2019-20، وانتهت المباراة بفوز "البلوجرانا" بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد في الجولة 16 من موسم 2022-23 بعد طرد فيران توريس إثر مشاجرة مع ستيفان سافيتش.