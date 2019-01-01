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الانتقالات

فاييخو يعلن عن نيته حول مصيره مع ريال مدريد

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Getty Images
نسبة مشاركة قليلة للاعب الشاب مع الفريق الملكي الموسم القادم
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد أنه لا ينوي الرحيل عن صفوف النادي الملكي، بالرغم من تقلص فرص مشاركته مع الفريق.

وتقلصت فرص مشاركة المدافع الشاب، بعد التعاقد مع ميليتاو من بورتو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى وجود فاران وراموس في هذا المركز.

وقال فاييخو في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي: "أنا الآن أركز مع المنتخب الإسباني ف نهائي كأس العالم للشباب".

وتابع: "أريد الاستمرار مع ريال مدريد أنا سعيد للغاية وأريد النجاح في هذا النادي".

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ويشارك فاييخو رفقة المنتخب الإسباني، في نهائي كأس العالم للشباب والمقرر إقامته مساء اليوم، بين إسبانيا وألمانيا.

الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، شارك في خمس مباريات فقط بالدوري الإسباني الفترة الأخيرة، وسجل اول هدف له في الدوري امام فياريال في مايو الماضي.

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