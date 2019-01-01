فاينالدوم حاضر ولوفرين غائب عن قائمة ليفربول النهائية لكأس العالم

النجم الهولندي أُصيب في لقاء واتفورد

أعلن ليفربول عن قائمته النهائية المكونة من 23 لاعبًا، والتي سيخوض بها غمار منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وسيبدأ ليفربول مشواره مساء الأربعاء عندما يقابل مونتيري المكسيكي الفائز على السد القطري مساء السبت بنتيجة 3-2.

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وضمت قائمة الريدز الهولندي جورجينيو فاينالدوم على الرغم من تعرضه لإصابة على مستوى العضلات في الانتصار على واتفورد السبت.

واستبعد المدرب يورجن كلوب الكرواتي ديان لوفرين من قائمته النهائية بسبب عدم تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها في لقاء سالزبورج الأسبوع الماضي.

وخرج أيضاً من القائمة الثنائي الشاب هارفي إليوت وريان بروستر بعد أن كانا حاضرين ضمن الستة وعشرين لاعباً بالقائمة الأولية.

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ويلعب النادي مباراة مساء الثلاثاء المقبل أمام أستون فيلا لحساب كأس كاراباو، وسيديرها مدرب فريق تحت 23 عاماً، وبمشاركة لاعبيه.

وعزز الريدز صدارة ترتيب البريميرليج بعد الفوز بهدفين نظيفين على واتفورد، وتعثر المطارد ليستر بالتعادل مع نوريتش بهدف لكل جانب.