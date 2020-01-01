فاينالدوم: فان دايك يعيش في جحيم، لكن قوته ستخلصه

جورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول يتحدث عن معاناة مواطنه فيرجيل فان دايك وزميله في الريدز بعد إصابة الركبة.

أكد جورجينيو فاينالدوم نجم وسط ملعب ليفربول على صعوبة المرحلة التي يمر بها زميله في منتخب هولندا وبصفوف الريدز فيرجيل فان دايك.

جاء هذا في تصريحات صحفية لفاينالدوم،، تحدث خلالها عن فان دايك الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي وسيستمر غيابه حتى نهاية الموسم.

وقال فاينالدوم: "فيرجيل سيعود بمشيئة الرب، هو يمر بفترة صعبة، فذلك هو الأمر الأسوأ الذي قد يتعرض له أي لاعب كرة قدم".

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وأضاف: "تلك الأيام تكون مثل الجحيم، لكنني أعلم أنه شخص يملك الكثير من القوة، نحن نتحدث كل فترة وكل شيء بخير معه".

وأردف عن الاستدعاء لمنتخب هولندا: "الأندية لا تضمن عودة اللاعبين من فترات التوقف الدولي بنفس الحالة، لكن كلاعب في منتخب هولندا أنا سعيد وأريد خوض أكبر عدد ممكن من المباريات مع الفريق".

وأكمل: "كل من يمثل منتخب هولندا في الوقت الحالي سعيد بتواجده وبخوض المباريات الدولية، لكننا في بداية الموسم، ولا نعرف كيف ستكون الأمور بنهايته".

جدير بالذكر أن منتخب هولندا سيواجه نظيره الإسباني وديًا يوم الأربعاء، قبل أن يواجه البوسنة وبولندا في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.