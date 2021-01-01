فاينالدوم إلى برشلونة .. تمت بنسبة 95%

فاينالدوم بين البقاء والرحيل

ذكر موقع فوتبول إنسبايدر أن صفقة انتقال النجم الدولي الهولندي ومتوسط ميدان نادي ليفربول جورجينيو فاينالدوم إلى برشلونة قد تمت بنسبة كبيرة ويتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة.

برشلونة واثق من توقيع جورجينيو فاينالدوم عندما ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم ، حسبما قيل لموقع فوتبول إنسايدر.

لا يزال مستقبل فاينالدوم عالقًا بين الرحيل والبقاء مع الريدز، حيث ينتهي عقد لاعب خط وسط ليفربول في نهاية هذا الموسم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق من أجل التجديد.

وحتى الأيام الماضية كان مستقبل الدولي الهولندي لا يمتلك شيئًا واضحًا للحديث عنه، ويمكن للاعب بالفعل التفاوض مع الأندية الأخرى بداية من اليوم كونه ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ولكن وفقًا لمصادر صحفية إنجليزية، أبرزها فوتبول إنسبايدر فإن رحيل فاينالدوم عن ليفربول بات مؤكدًا بنسبة 95%، وأنه سينتقل إلى برشلونة مجانًا بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

مجلس إدارة ليفربول ليس واضحًا بشأن تجديد عقد فاينالدوم مع بلوغه 30 عامًا، حيث أنهم لا يضمنون أن يظل بنفس المستوى والقدرة على اللعب لعدة مواسم أخرى.

وذكر المصدر في نوفمبر الماضي أن ليفربول سيحاول مرة أخرى في العام الجديد لإحياء المفاوضات بينه وبين اللاعب بعدما رفض تجديد عقده خلال الصيف الماضي وقبل بداية الموسم.

موجة سخرية من محمد صلاح في غرف ملابس ليفربول بسبب وكيله!

ويعيش ليفربول حالياً وضعًا صعبًا للغاية حيث بات مهددًا بفقدان العديد من نجومه بنهاية الموسم فضلًا عن التراجع على مستوى الأداء والنتائج كذلك..