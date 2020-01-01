فايلر يطلب تجهيز بادجي وتقرير بـ الفيديو عن النجم الساحلي

الأهلي سيستعد سريعًا لمواجهة النجم الساحلي، بعد مباراة المقاولون العرب.

يسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تجهيز السنغالي أليو بادجي خلال الأيام المقبلة، من أجل المشاركة في المباريات الرسمية.

الأهلي تعاقد مع أليو بادجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من صفوف فريق رابيد فيينا النمساوي، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء حولي 2 مليون يورو.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن فايلر طلب من توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، وضع برنامجًا بدنيًا خاصًا للسنغالي بادجي، لتنفيذه خلال الخمسة أيام القادمة، للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المباريات.

فايلر طلب أيضًا من معاونيه، تجهيز تقريرًا بالفيديو، عن فريق النجم الساحلي التونسي، من أجل دراسته جيدًا، عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب مباشرة.

المدرب السويسري يسعى لتحديد نقاط قوة وضعف فريق النجم الساحلي، من خلال تقرير فيديو شامل عن مبارياته المحلية والإفريقية خلال الفترة الماضية.

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ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الأحد، بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

المدير الفني للأهلي، قرر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاثاء القادم، استعدادًا لمباراة النجم الساحلي، بعد تأجيل مباراة إنبي، التي كان مقررًا لها يوم الأربعاء 22 يناير.

ويستضيف الأهلي النجم الساحلي يوم 26 يناير الجاري، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.