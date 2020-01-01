فايلر : هدفنا التأهل من جنوب إفريقيا وصن داونز فريق قوي

يلتقي الأهلي أمام الفريق الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي

أكد المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز غدًا.

ويلتقي الأهلي أمام الفريق الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر السبت على استاد لوكاس موريبي.

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وخلال المؤتمر الصحفي بدأ فايلر حديثه عن مباراة الفريقين بالموسم الماضي : "لقد أصبحت من الماضي، وعلينا أن ننظر إلى الحاضر والبطولة الحالية، في القاهرة حققنا الفوز بهدفين دون رد على صن داونز، ولكن هذا لا يعني تأهلنا حتى الآن".

وأضاف فايلر : "مباراة الفريقين ستكون متكافئة، والأهلي أدى ما عليه في مباراة الذهاب في القاهرة وحقق الفوز بهدفين، ولكن النتيجة غير مطمئنة وعلى الفريق أن يحسم تأهله من جنوب إفريقيا".

وقال المدرب السويسري : "هدفنا الأساسي تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، ونسعى إلى ذلك بكل قوة، والبطولة بشكل عام قوية وتضم أفضل فرق في قارة إفريقيا".

وشدد فايلر على أن فريق صن داونز لم يهزم خارج أرضه في نسخة العام الجاري، وهو من الفرق القوية في القارة هذا الموسم، وعلى الأهلي أن يحسم التأهل هنا من بريتوريا.

وحول إمكانية إضاعة الوقت في المباراة، أكد المدير الفني للأهلي أنه يرفض هذه الفكرة بشكل عام، وإنه يحب اللعب النظيف والمنافسة الشريفة.

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وفي نهاية تصريحاته أشاد فايلر بالأجواء في جنوب إفريقيا، وأكد عدم وجود أي مشكلة للفريق فيما يتعلق بحالة الطقس، خاصة أن الأهلي جاء مبكرًا؛ من أجل التعود على الأجواء هنا في بريتوريا.