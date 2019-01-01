فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بـ"كأس مصر"

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف في كأس مصر.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة بني سويف، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس مصر.

الأهلي سيواجه بني سويف مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة، في تمام السابعة والنصف مساءً.

قائمة الأهلي شهدت انضمام العديد من الوجوة الجديدة، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الأساسيين، حيث جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي.

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الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، سعد سمير، محمود وحيد، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، أليو ديانج، عمار حمدي، حسين الشحات، وليد سليمان، جيرالدو دا كوستا، أحمد الشيخ.

الهجوم: صلاح محسن، مروان محسن، وليد أزارو.

مواجهة الأهلي أمام بني سويف هي الأولى، بعد خسارة مباراة النجم الساحلي، بهدف دون رد، في الجولة الأولى في المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.