فايلر : رمضان صبحي لن يتواجد في مباراة السوبر وأنا من يتحمل مسؤولية الفريق

رمضان صبحى شارك في جزء من تدريبات الأهلي الأخيرة، لكنه لن يلحق بالسوبر

كشف المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي المصري عن موقف اللاعب رمضان صبحى لاعب خط وسط الفريق من المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أكد فايلر عدم جاهزية رمضان صبحي لمباراة القمة بين المارد الأحمر والزمالك بالسوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بسبب الإصابة.

وقال فايلر في هذا الشأن : "رمضان صبحى شارك في جزء من تدريبات الأهلي الأخيرة، لكنه لن يلحق بالسوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية".

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كما أكد مدرب الأهلي على جاهزية اللاعب محمد مجدى قفشة، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة، حيث اشتكى اللاعب من آلام بسيطة في الركبة أبعدته عن مباراة المصري في بطولة الدوري.

وبسؤال المدير الفني على تشكيل الفريق المتوقع لمواجهة الزمالك قال : "بالتأكيد لن أكشف عن تشكيل مباراة السوبر بالتأكيد، ولكنني سأعمل على الاستعانة بأفضل 11 لاعب في التشكيل الأساسي ومعهم أفضل 7 بدلاء في قائمة اللقاء النهائية".

وحول صعوبة المواجهة بسبب تدريب كارتيرون مدرب الزمالك الحالي لنادي الأهلي من قبل قال : "مع احترامي لكارتيرون ولكنني أتعامل مع فريق كامل وليس مع مدرب فقط أو لاعبين فقط، قمنا بالاستعداد جيدًا للمباراة وأفكر في الفريق بالكامل".

وعن اختيارات كل مباراة قال فايلر : "أنا متحمل المسؤولية وأقوم بالاختيار وفقًا للمعطيات الفنية لكل مباراة، قراري يكون أصعب لأنه قبل المباراة أما الإعلام والجماهير فتقرر بعد اللقاء وبعد مشاهدة أحداثه".

يُذكر أن نادي الأهلي يلتقي مع الزمالك غدًا الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية، لتحديد بطل كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.