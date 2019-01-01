فايلر: الهزيمة أمام النجم محبطة للجميع.. ولكن علينا تخطيها

الأهلي يسقط أمام النجم الساحلي بهدف دون رد

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري عن الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، في مباراة أمس الجمعة بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الأهلي لهزيمة بهدف دون رد، في المباراة التي أٌقيمت على الملعب الأوليمبي برادس في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحصل أيمن أشرف على بطاقة حمراء في بداية اللقاء بعد مرور 15 دقيقة فقط، وهو ما تسبب في هزيمة الأهلي بنسبة كبيرة.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في المباراة، ونحن الأفضل فنيًا في اللقاء".

وأضاف: "كنا الأفضل طوال المباراة رغم النقص العددي من بداية اللقاء، والبطاقة الحمراء انعكست بطريقة سلبية على اللاعبين".

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وتابع فايلر: "الجميع يشعر بالإحباط بعد الهزيمة، ولكن في النهاية المباراة مرت وعلينا إغلاق صفحة مواجهة النجم والتفكير في اللقاء المقبل".

ويتواجد الأهلي في المركز الأخير بمجموعته بدوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة وفوز الهلال السوداني على بلاتينيوم في نفس المجموعة بهدفين مقابل هدف.