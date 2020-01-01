فايلر: الأهلي يعاني من مشكلة وجيرالدو لم يستحق التبديل

مدرب الأهلي يشيد بجهود لاعبه جيرالدو عقب السوبر المصري

يرى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن جيرالدو لاعب فريقه، ظهر بشكل جيد في مباراة السوبر المصري، ولم يستحق الخروج.

وخسر الأهلي اليوم، لقب السوبر من الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة سلبياً.

وقال المدرب السويسري في تصريحات عقبت اللقاء: "جيرالدو ظهر بشكل جيد في المباراة ولم يستحق التبديل، هذه وجهة نظري فيه كمدرب".

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وأضاف: "الأهلي لو كان حقق الفوز، الانتقادات كانت ستتحول لمديح وإشادة، وأسئلة الجميع ستكون مختلفة عن الآن".

بطاقة حمراء وشجار بالأيدي عقب سوبر الأهلي والزمالك

وتابع: "أرفض تأجيل مباراة القمة القادمة في الدوري".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الفريق يعاني من مشكلة إهدار الفرص السهلة، واللمسة الأخيرة في الهجوم".

جدير بالذكر أن الأهلي من المنتظر أن يلعب مع الزمالك، يوم الإثنين القادم، ضمن المباريات المؤجلة في الدوري المصري.