فايلر: أعمل على تجهيز جميع اللاعبين ولا أعرف تشكيل فريقي

المدير الفني للأهلي يتحدث عن جاهزية رمضان صبحي وباقي اللاعبين.

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه راضٍ عن أداء لاعبي فريقه، خلال مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين.

الأهلي حقق فوزًا رائعًا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فايلر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "يجب على اللاعبين أن يكونوا مركزين ذهنيًا في المباراة، أي لاعب في الملعب يجب أن يصنع الفارق، وهدفنا تجهيز جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، ليكونوا جاهزين للمشاركة في أي وقت، وهذا ما نعمل عليه".

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وبعد سؤاله عن إمكانية مشاركة حسام عاشور، قال فايلر: "مباراة المصري صعب تحديد من سيلعب، وحتى الآن لا أعرف التشكيل الذي سألعب به، لأنني أضع خطتي بناء على التدريبات وجاهزية اللاعبين".

وعن موقف رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، قال المدرب السويسري: "قد يشارك في التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة وحالته الصحية في تحسن بشكل كبير".

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وتابع: "أنا راض عن لاعبي الأهلي في مباراة اليوم، وبالتأكيد قدم أحمد الشيخ أداء جيد مثل باقي اللاعبين".

وعن إمكانية إراحة بعض لاعبي الأهلي، في ظل تصدر الفريق للدوري، وذلك استعدادًا لمواجهات دوري أبطال إفريقيا، قال فايلر: "لا أنظر إلى هذا الأمر، وأفكر في كل مباراة على حدة وألعب من أجل تحقيق الفوز فقط".

وأنهى فايلر حديثه نافيًا ما تردد حول خوض الأهلي لمباراة ودية، قبل مواجهة صن داونز، حيث قال: "لن أخوض مباراة ودية أمام فريق جنوب إفريقي، وأتمنى عدم الخروج بأخبار ليس لها أساس من الصحة".

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في دور الثمانية، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.