فايلر: أجايي لم يكن جيدًا وهذا سبب ارتدائي القميص الأبيض

مدرب الأهلي يتحدث عن الخسارة أمام الزمالك.

يرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن خسارة فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف مثل الخسارة بهدفين، متحدثًا عن سبب تغيير النيجيري جونيور أجايي في المباراة.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر بالحزن والإحباط بعد الخسارة من الزمالك، ولعبنا بشكل جيد في المباراة، ولكن سنستفيق من جديد من أجل المباريات القادمة".

وتابع: "بدأنا المباراة بطريقة وقمنا بتغييرها خلال الشوط الثاني من أجل إدارك التعادل، ولن أستطيع أن أقول كل ما فكرنا به، ولكننا ضغطنا على الخصم خلال الشوط الثاني".

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وتحدث فايلر عن استبدال أجايي في الشوط الثاني، حيث قال: "لم يلعب بشكل جيد بالشوط الأول، وحاولت التبديل من أجل المساعدة على الاستفاقة".

وعن ارتدائه قميص أبيض في المباراة، قال فايلر: "لا أفكر في هذا الأمر، يمكن أن أرتدي الأبيض أو الأزرق أو الأحمر، وهذا الشيء ليس له علاقة بالمباراة".

واختتم فايلر تصريحاته قائلًا: "من الطبيعي أن يتم منح الفرصة للناشئين في المباراة، ولكن عندما يكون الفريق فائزًا، ولكن نحن تعرضنا للهزيمة اليوم".

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الزمالك حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.