كشف فايق بلقية لاعب ليستر سيتي السابق الذي يعد أغنى لاعب في العالم، أغنى حتى من كريستيانو رونالدو الذي أتمم لتوه صفقة انتقال قياسية للنصر السعودي عن تفاصيل الصفقة التي ندم عليها أشد الندم.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها بلقية لصالح صحيفة "ماين ستاند"، وأكد خلالها أن لعبه لصفوف ماريتمو أشعره بشعور سيئ للغاية بعد ترك ليستر سيتي.
وقال بلقية: "بعد ليستر سيتي جاء لي عدة عروض، في ماريتمو قالوا لي أنني سألعب، كان ذلك هو الأهم بالنسبة لي لكنه لم يحدث بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "بكل تأكيد أندم على اللعب هناك، أعتقد أن الأمر كان له دخل بالسياسة بشكل ما، لم أشعر بصدقهم، في النهاية تلك التجربة جعلتني أقوى".
جدير بالذكر أن بلقية هو ابن عم سلطان بورناي حسن البلقية والذي تقدر ثروته بحوالي 25 مليار يورو.
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