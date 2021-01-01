فان نيستلروي لرونالدو: ينبغي أن تلعب في السيرك!

قصة مثيرة حقًا..

قصّ ريو فيرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، قصة لكريستيانو رونالدو مع رود فانيستلروي يعتبر أنها كانت سببًا في وصول البرتغالي إلى كل ما حققه في عالم كرة القدم.

وانضم الدون إلى يونايتد عام 2004 قادمًا من سبورتينج لشبونة، في ذلك التوقيت كان فانيستلروي في أوّج عطائاته، لكن لم يهنأ رونالدو بأيام أولى سعيدة في أولد ترافورد.

يحكي فيرديناند بأن جدالًا قد حدث بين رونالدو والهولندي في أحد التدريبات، ويرى أن هذا الجدل والقسوة التي تعامل بها أسطورة الطواحين مع الدون كانت سببًا فيما بعد في بلوغه المجد.

المدافع الإنجليزي يقول للصحافة "أتذكر ذات مرة، وأعتقد أنها كانت لحظة جيدة بالنسبة له ولكنه لم يأخذها هكذا، عندما كان رود هو الرجل الأول في مانشستر يونايتد".

وتابع "كان رود الذي يسجل الأهداف دائمًا، رونالدو كان يمتلك الكرة ويقوم ببعض الحيل ويركض وراء الكرة ولم يقم بتمرير الكرة إلى رود، وهنا تغير كل شيء".

كما أضاف "أوصل هذا رود إلى الجنون فصرخ في وجهه وقال: ما تفعله ينبغي أن يكون في السيرك لا ملعب كرة القدم!، خرج رود من الملعب وانزعج رونالدو وغضب وقال لماذا يتحدث معي هكذا؟".

"كان رونالدو يبلغ من العمر 18 أو 19 عامًا في ذلك الوقت، كان بعض الشباب يفقدون الثقة وكان البعض من الممكن أن يستمر في تكرار الموقف نفسه، لكن هذا ليس حال رونالدو."

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واستطرد "رونالدو كان يعلم أن رود قد يكون على حق، ثم أصبح الأمر كله يتعلق بالأرقام والإحصائيات والأهداف، فماذا سوف يجعله أفضل لاعب في العالم؟".

وأتم "اعتدنا أن نقول له أنت لست صاحب الرقم 7 الحقيقي في هذا النادي، لدينا جورج بيست وديفيد بيكهام، وكان يمكنك أن ترى أنه يفكر في كيف يمكن أن يخرجنا عن هذا المسار؟".

"كنت محظوظًا لمشاهدته ينتقل من صبي إلى رجل على مدار بضع سنوات وهو يؤثر في الدورات التدريبية، لقد كان مهووسًا تمامًا بالفوز في جلسة تدريبية وتسجيل الهدف الأخير."

فيما بعد تحول رونالدو إلى أحد أهم أيقونات مانشستر يونايتد وربما أفضل من ارتدى الفميص رقم 7 في تاريخ النادي الإنجليزي، وحقق إنجازات عدة أهمهما دوري أبطال أوروبا 2008.