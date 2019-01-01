فان دي بيك يؤكد أنباء اقترابه من ريال مدريد

اللاعب الهولندي فان دي بيك يؤكد على الأنباء المنتشرة بشأن اقتراب توقيعه لصالح فريق ريال مدريد الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب الهولندي فان دي بيك نجم فريق أياكس أمستردام عن قربه من الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يحاول أن يمنح أياكس كل تركيزه في الوقت الحالي بالرغم من الأنباء المنتشرة.

وقال فان دي بيك: "بكل تأكيد أستمع لمثل تلك الأمور من وقت لآخر، من الجيد دومًا الاستماع لتلك الأنباء أليس كذلك؟ لكن الوضع لا يزال كما هو".

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وأضاف: "بالرغم من تناول الإعلان للكثير من الأنباء حول الأمر لكن الوضع كما هو، بالتأكيد هناك اهتمام، لكن الجميع يسبق الأحداث بشكل سريع".

وأكمل عن كونه خيارًا ثانيًا بعد بوجبا: "لم استمع لمثل تلك الأمور من قبل، ربما هذا صحيح، لكن لا يجب أن تصدق كل ما يُكتب، هناك دومًا الكثير من الأمور الغير منطقية، ولا يجب أن أوضح أنا ذلك بنفسي، كل ما أركز عليه هي مواجهة أياكس المقبلة ضد فيتسه".

جدير بالذكر أن صحيفة "ماركا" كانت قد أكدت أن اللاعب قد توصل لاتفاق رفقة ريال مدريد بالفعل بشأن اللعب لهم في الموسم المقبل كما اتفق على راتبه الشخصي.