فان دايك يوضح أسباب عدم تعرضه للمراوغة في الموسم الماضي

فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول يكشف سر عدم تعرضه لأي مرواغة في الموسم الماضي سواء مع الريدز أو المنتخب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول سر عدم تعرضه للمراوغات خلال الأشهر الماضية بعد أن حقق بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن لعب كرة القدم الخماسية كان السبب في ذلك.

وقال فان دايك: "لقد لعبت الكثير من مباريات كرة القدم الخماسية عندما كنت أصغر في سن، وكنت أحب أن أهاجم في تلك الأيام، لذلك لدي حس مسبق بما سيقوم به المهاجمون في مواقف معينة".

وأضاف: "بكل وضوح مثل ذلك الأمر يحدث بالخبرة التي حصلت عليها في مسيرتي الكروية أيضًا، لكنني أعتقد أنك لو أردت التطور كمدافع أو مهاجم فعليك أن تستمر في اللعب بالشارع برفقة أصدقائك".

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وأكمل: "أفضل نصيحة حصلت عليها على الإطلاق هي الاستمرار في كوني متواضعًا، وأن أستمر في العمل بشكل شاق لأن الوقت يمر سريعًا ولا تريد أن يكون لديك أي شيء لتندم عليه".

واختتم تصريحاته: "هذا هو أهم ما أردت أن أقوله للنجوم الشباب، لأنه أمر أحافظ عليه في عقلي دومًا وأحاول ألا أنساه مهما حدث".

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد أنهى الموسم بشكل مميز للغاية عقب تحقيق دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والوصول لنهائي دوري الأمم الأوروبية رفقة هولندا.