كلوب: أشعر بالقلق.. وآرسنال سيهزم مانشستر يونايتد بنسبة 100%

"علينا أن نكون هادئين طوال الرحلة"

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إحباطه الكبير بعد التعادل مع مانشستر يونايتد (2-2) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "كان يجب أن نفوز بالمباراة، كان يجب أن نسجل أهدافًا أخرى في الشوط الأول، 1-0 هو أدنى مستوى يمكن أن نتوقعه".

وأضاف: "أتيحت لنا فرص كبيرة قبل وبعد تسجيلهم، بقدر ما أشعر بالقلق، لدينا نقطة أكثر مما فعلنا من قبل، لقد صنعوا تحولًا إضافيًا، هذا هو الحال، سنواجه ذلك مرة أخرى ضد إيفرتون".

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في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، سئل كلوب عما إذا كان سيدعم يونايتد للفوز على آرسنال الشهر المقبل، فأجاب: "ربما، إذا كنا لا نزال موجودين (في السباق)، فسيكون ذلك رائعا، لكن إذا لعب مانشستر يونايتد كما فعل اليوم فإن آرسنال سيفوز بنسبة 100%".

وختم: "علينا أن نكون هادئين طوال الرحلة، الأهداف التي سجلناها أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن، الفريق الذي سيفوز بالدوري في النهاية يجب أن يستحق ذلك، نحن في السباق وأنا على ما يرام تمامًا".