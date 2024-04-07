فان دايك يلوم نجوم ليفربول بعد موقعة مانشستر يونايتد: الخسارة ليست خطأ كوانساه!

"كان يجب أن نتقدم 2-0!"

أعرب فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، عن خيبة أمله بعد التعادل مع مانشستر يونايتد (2-2) اليوم الأحد، في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان ديك، في تصريحات لـ"بي بي سي" عقب المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد: "يبدو الأمر وكأنه خسارة، إنه خطأنا مرة أخرى. حصلنا على العديد من الفرص وكان يجب أن ننهي المباراة".

وأضاف: "لسوء الحظ، وقع خطأ فردي في هدف تعادل يونايتد (برونو)، كان لدينا الكثير من الوقت لتصحيحه، لكننا كنا في عجلة من أمرنا، وبعد أن تأخرنا 2-1 صنعنا الكثير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أنه "كان يجب أن نكون متقدمين 2-0 على الأقل، لكن في كرة القدم للأسف إذا لم تحدث هذه الأشياء، فإنك تمنحهم الشعور بأنهم يمكن أن يعودوا، وقد حدث ذلك".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان كوانساه سيتأثر بخطئه، ختم: "لا ينبغي له ذلك، الأخطاء تحدث في كرة القدم، كل من لديه مسيرة في كرة القدم يرتكب أخطاء".

وأخطأ كوانساه في تمرير الكرة بالدقيقة 50، ليهديها أمام برونو فرنانديش، الذي صوبها بلمسة واحدة من منتصف الملعب في الشباك، مستغلًا تقدم الحارس كيليهير، ليمنح فريقه التعادل من أول تسديدة في المباراة (مقابل ما يزيد على 15 تسديدة لليفربول).