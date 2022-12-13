فان دايك يخرج عن صمته لأول مرة بعد الخسارة من الأرجنتين

النجم الهولندي يتحدث!

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي عن فخره بما وصل له فريقه خلال رحلتهم في كأس العالم في قطر.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، وأكد خلالها أن الفريق قدم كل ما لديه من أجل الفوز بالبطولة.

وقال فان دايك: "أنا فخور بهذا الفريق، لقد قدمنا كل ما لدينا لكن لسوء الحظ لم تكن تلك البطولة تخصنا".

وأضاف: "سأظل ممتنًا إلى الأبد لأنني مثلت هذه البلد على أكبر المستويات العالمية، يا لها من مجموعة مميزة من النجوم، وسنعود بقوة".

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي كان قد غادر البطولة بعد الخسارة من الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي.