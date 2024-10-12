رغم تعرضه لإنذارين في 11 دقيقة والطرد .. جمهور ليفربول يتغنى بفيرجيل فان دايك!

قائد الطواحين شارك في التعادل مع المجر

عاش قائد هولندا وليفربول فيرجيل فان دايك ليلة عصيبة في لقاء بلاده ضد المجر مساء الجمعة لحساب دوري الأمم الأوروبية، ولكن ذلك أثار إعجاب جمهور ناديه الإنجليزي!

وتعادلت هولندا بهدف لمثله بفضل هدف مدافع إنتر دينزل دومفريس بعد أن كانت في طريقها للهزيمة، خصوصاً عقب تعرض فان دايك للطرد عقب تحصله على إنذارين بداية من الدقيقة 76، وآخر عقب 11 دقيقة.

البطاقة الحمراء للنجم الهولندي ستعني غيابه عن موقعة بلاده ضد ألمانيا هذا الأسبوع، وبالتالي عودته بشكل مبكر إلى صفوف ناديه ليفربول للاستعداد لقمة البريميرليج الأسبوع القادم ضد تشيلسي، ما أثار فرحة الجماهير الخاصة بالريدز على وسائل التواصل الاجتماعية، لدرجة أن البعض وصف تصرفات مدافعها مع بلاده بالعبقري!

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ويتصدر ليفربول حالياً ترتيب البريميرليج بعد مرور 7 جولات برصيد 18 نقطة، ويستضيف تشيلسي الذي يحتل المرتبة الرابعة بفارق 4 نقاط فقط مساء الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" في قمة مرتقبة بصراع القمة بالأسابيع الأولى للمسابقة.