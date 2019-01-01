فان دايك: نحن من تسببنا في طرد أليسون

الدولي الهولندي ينتقد حكم المباراة أيضًا..

رفض فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، أن يُحمل أليسون مسؤولية الطرد الذي تحصل عليه أمام برايتون، واعتبر أن الفريق بأكمله تسبب في البطاقة الحمراء وكان عليه أن يتعامل بصورة جماعية مع هذا الخطأ.

ليفربول اقتنص ثلاث نقاط غالية وصعبة من برايتون بالفوز عليه بهدفين لهدف في الأنفيلد، وكان فان دايك النجم الأول للمباراة بإحرازه هدفي الريدز برأسيتين، إلا أن طرد أليسون عقّد المباراة بصورة كبيرة وكاد يُضيع الفوز على كتيبة يورجن كلوب.

فان دايك في تصريحات إعلامية بعد المباراة قال "برايتون فريق يلعب كرة قدم جيدة، كما أنه يقوم بالمخاطرة في كثير من الأحيان، إنه ليس بالخصم السهل، كان ينبغي علينا أن نكون أفضل مما كُنّا عليه في الشوط الثاني.".

"لكن، يجب أن نمنحهم حقهم بأنهم قدموا مباراة جيدة وأجبرونا على الأداء بهذه الصورة. للأسف تحصل أليسون على البطاقة الحمراء واضطررنا إلى العودة للدفاع عن مرمانا."

كما أضاف "كان علينا أن نفعل شيئًا أفضل مما حدث، نحن من وضعنا أليسون في هذه الوضعية، ولكن هذا ما حدث، لذلك كان علينا أن نتعامل مع الأمر، إنها خيبة أمل داخل المباراة ولكننا مضيّنا قدمًا في طريقنا.".

رجل رائع _ رجل مخيب | برايتون وليفربول

وعن ثنائيته قال "من الواضح أنني من المستهدفين في أي كرة ثابتة لنا، ليس بالأمر السهل لأنني أتميز بشكل طبيعي بالقدرة على ضرب الكرة بالرأس في المواقف الدفاعية أكثر منها في المواقف الهجومية.".

هدف برايتون أثار الكثير من اللغط، حيث سدد دونك الكرة أثناء ارتصاص الحائط البشري، وأدى ذلك لاعتراض كبير من لاعبي ليفربول، فان دايك علّق على الأمر "ليس لدي فكرة، كنت مشغولًا بالحائط وإعداده، ولكن الحكم قرر أنها هدف وكان علينا التعامل مع ذلك، إنه أمر مؤسف ولكن الأهم أننا ظفرنا بالثلاث نقاط.".

وأتم "لقد لعبنا عددًا من المباريات في وقت قليل لذلك فاللياقة البدنية والطاقة دائمًا ما يكونا أقل من المعتاد عندما يكون لديك الفترة الطبيعية للإعداد، ولكن كان علينا التعامل مع ذلك، وقد فعلنا ذلك بصورة جيدة وأفضل من المباريات السابقة اليوم، الفوز هو الأكثر أهمية.".

الجدير بالذكر أن فوز ليفربول قد رفع الفارق بينه وبين ملاحقه اللدود وحامل لقب البريميرليج، مانشستر سيتي، إلى 11 نقطة، وذلك بعد التعثر الغير متوقع لكتيبة بيب جوارديولا أمام نيوكاسل بالتعادل بهدفين لكل منهما مساء السبت.