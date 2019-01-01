فان دايك: لا مقارنة بيني وبين ميسي ولا أشعر بالإحباط

فيرجل فان دايك متفهم فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم من حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك نجم دفاع ليفربول عن تفهمه لفوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أن فوز ميسي بالجائزة لا يشعره بالإحباط لوجود فوارق جوهرية بينهما.

وقال فان دايك: "من لديهم الحق في التصويت اتخذوا قرارهم وصوتوا بالفعل لا يمكننا أن نتحدث في هذا الشأن يجب فقط أن نتقبل هذا الأمر".

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وأضاف: "هكذا هو الأمر وهذا ما حدث ولا يمكن أبدًا أن تتم أي مقارنة بيني وبين ميسي لأننا مختلفان بشكل كامل وأنا فخور للغاية لتواجدي هنا".

وأكمل: "لا يمكنني أن أشعر بالإحباط أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا وفي تشكيلة العام بعد كل هذا العمل الشاق الذي قمنا به في العام الماضي".

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد حقق دوري أبطال أوروبا ووصل لنهائي دوري أمم أوروبا هذا الموسم كما نال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.