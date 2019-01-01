فان دايك: فوز ميسي بالكرة الذهبية أحبطني

المدافع الهولندي يرى أنّه الأحق بالكرة الذهبية من ميسي

اعترف فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بأنّ تتويج ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، بالكرة الذهبية أمر محبط للغاية.

ميسي تفوق على فان دايك في تصويت الكرة الذهبية بفارق 7 أصوات فقط مطلع الشهر الحالي.

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "شعرت بالإحباط قليلًا حينما عرفت بتحقيق ميسي للجائزة، حتى أنني ترددت في مسألة حضور الحفل لكنني قررت الذهاب هناك وكانت ليلة مذهلة".

وتابع: "أعتقد أن ما حققته كان إنجازًا كبيرًا والتواجد بين أفضل اللاعبين في العالم أمر لا يصدق".

وكشف عن تفاصيل جديدة في الحفل بقوله: "تحدثت مع ميسي خلال الأمسية ولكننا لم نتكلم كثيرًا لأنّه لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة ولكني تأكدت من احترامه الكبير لي ولما قدمته تمامًا كما أحترمه وأقدره".

وأكد أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي أنّ ليفربول أكثر من فريق والجميع يتعامل وكأنهم جزء من العائلة ولذلك هو المكان المناسب له.

وواصل: "جيمس ميلنر لعب لفرق مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ويتفق معي أنّ ليفربول يختلف عن أي فريق آخر. الجميع هنا متواضع حتى أساطير النادي يسافرون معنا في كل مكان لتقديم الدعم".

واختتم: "أيان راش يتواجد باستمرار وكيني دالجليش يتحدث معي كثيرًا ويبعث لي العديد من الرسائل عبر هاتفي. ليفربول عائلتي".

جدير بالذكر أنّ فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب ومدافع في أوروبا بالتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.