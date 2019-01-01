فان دايك: لا أتابع مانشستر سيتي

ليفربول يتحكم في صدارة البريميرليج مبكراً

هيثم محمد تويتر

علق فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، على الصراع مع مانشستر سيتي هذا الموسم على البريميرليج، ويؤكد أن فريقه لا يملك شيئاً ليخسره.

ليفربول يملك حالياً صدارة ترتيب المسابقة بفارق ثمان نقاط بعد مرور ثمانية أسابيع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال فان دايك مع "سكاي": "لا نملك شيئاً لنخسره، مان سيتي هم الأبطال ويدافعون عن اللقب، الضغط يزداد من قبل الإعلام، يحبون فعل ذلك ويجب علينا التعود".

وأضاف: "لا أمانع الضغط، أركز في مبارياتي فقط، يجب أن نستمتع ونمتلك الثقة، لا يزال هناك عديد المباريات، لا أتابع مباريات سيتي".

واستمر الهولندي: "أصدقائي وعائلتي يحدثونني عنهم، لا يجب أن تركز مع الآخرين، ازددنا رغبة للفوز بالبطولات بعد دوري الأبطال، والآن نريد البريميرليج".

وعن مواجهة يونايتد: "يمرون بفترة صعبة، ليس سهلاً أن تفقد أهم لاعبي خط وسطك وحارس المرمى الأساسي وأحد الأفضل في العالم، ولكن تركيزنا فقط على أنفسنا".

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ويحل ليفربول ضيفاً مساء الأحد المقبل على مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة للبريميرليج.