فان دايك سعيد بدعم أساطير ليفربول للفريق

اللاعب الهولندي يتحدث بفخر عن ناديه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد فيرجيل فان دايك بدعم أساطير ليفربول للفريق هذا الموسم، كاشفًا عن تلقيه رسائل قبل المباريات من كيني دالجليش.

دالجليش الذي يعمل في إدارة النادي حاليًا هو أحد الأساطير التاريخية في ليفربول، إذ فاز معه كلاعب بالدوري الإنجليزي 6 مرات وكأس الأندية الأوروبية البطلة 3 مرات، وقد تولى تدريب النادي في فترتين منفصلتين.

وأصبح المدافع الهولندي أحد النجوم المفضلين في ملعب آنفيلد، لمستواه الممتاز ونجاحه في قيادة دفاع الفريق بإيجابية ملفتة منذ انضم إليه مقابل 75 مليون جنيه إسترليني من ساوثامبتون خلال يناير 2018.

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وقد تحدث عن دور نجوم النادي السابقين في دعم المجموعة الحالية قائلًا "أعطاني كيني دالجليش رقم هاتفه النقال في بداية تواجدي هنا، وطلب مني أن أتصل به في أي وقت. أحيانًا يُرسل لي قبل انطلاق المباريات، إنه أمر لا يُصدق، لكن هذا هو ليفربول".

"مثل جُل الأندية، يمتلك ليفربول بعض الصناديق الخاصة المتاحة للاعبين، لدي صندوقي لعائلتي هنا، وللوصول إليه علي أن أمشي خلال قاعة الاجتماعات. في أيام المباريات، يكون المشي هناك أشبه بالمشي في المتحف، تقريبًا كل أساطير ليفربول تكون موجودة".

واصل صاحب الـ27 عامًا "أحب أن أسمع كل القصص من اللاعبين السابقين لهذا النادي السحري، حين تعني شيئًا ما لهذا النادي، لن ينسوك أبدًا. أنت تُمثل ليفربول للأبد".