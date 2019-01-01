فان دايك: لا يمكننا التقليل من حظوظ مانشستر سيتي

فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول يطالب الجميع بالهدوء والاستمرار في تقديم الأداء والنتائج الطبية.

أعرب النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء الأمس أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولة الـ ١٢ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفوز على مانشستر سيتي لا يعني تحقيق ليفربول للقب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر.

وقال فان دايك: "يمكنكم أن تتخيلوا الفريق وهو سعيد بعد الحصول على الثلاث نقاط مرة جديدة، هذا ما حدث بالتحديد بالأخص قبل فترة التوقف الدولي التي ستبدأ".

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وأضاف: "لن يكون الشعور جميلًا حال دخلنا لفترة التوقف الدولي ونحن نعاني من خسارة النقاط، بالأخص عندما تكون المباراة على ملعبنا، لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية وحصلنا على الثلاث نقاط".

وأكمل: "لا يزال الطريق طويلًا للغاية حتى نهاية الموسم، لكننا سعداء بالمكان الذي نقف فيه حاليًا ونريد أن نلعب كل مباراة بظروفها الخاصة".

وكانت مواجهة الأمس التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول قد انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لمانشستر سيتي عقب الكثير من الجدل حول مستوى التحكيم.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٤ نقطة ولم يخسر سوى نقطتان حتى الآن بينما يحل مانشستر سيتي رابعًا بـ ٢٥ نقطة.