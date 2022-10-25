فان دايك: كلوب يصرخ كثيرًا وأتعمد تجاهله

مازن زكيمازن زكي|
Van Dijk KloppGetty Images
ليفربولالدوري الإنجليزي الممتازفيرجيل فان دايكيورجن كلوب

فان دايك يكشف طريقة كلوب في التعبير عن الغضب

كشف مدافع نادي ليفربول فيرجيل فان ديك أن مدربه يورجن كلوب قد صرخ في وجهه العديد من المرات، فيما يحاول النجم الهولندي عدم التعرض للمدير الفني الألماني في تلك اللحظات.

وفي حديثه مع جاري نيفيل عبر "The Overlap Xtra"، قال فان دايك: "ليس في وجهي على الرغم من أنني أشعر أن الصراخ في وجه شخص ما قد يكون قليل الاحترام ولكن عندما يكون هناك حاجة فإنه سيفعل ذلك بالتأكيد، لكنه يصرخ كثيرًا".

وواصل: "ما أحبه هو أن شخصًا ما يفعل ذلك لأن شخصًا ما يهتم بك حقًا ويريد التأكد من أن الموقف يتحسن أو يجعلك أكثر حدة. لذلك أنا أستمتع حقًا بطريقة ما وهذا يساعدني شخصيًا".

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وعندما سُئل عما إذا كانت هناك لحظة معينة صرخ فيها كلوب عليه هذا الموسم، قال فان ديك: "عندما لعبنا ضد فولهام في بداية الموسم، في الدقائق الخمس الأخيرة".

واختتم: "كنت أحاول أن أكون أكثر مباشرة وكان يصرخ في وجهي أنه يتعين علينا اللعب أكثر قليلاً. أعلم أنه كان يصرخ من الجانب لذا لم أكن أنظر إليه أو أحاول التعرض له لأنني كنت أعرف حقيقة أنه سيطاردني".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يستعد لمواجهة نادي أياكس يوم الأربعاء في هولندا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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