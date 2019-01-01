فان دايك: فخور بنفسي وبما حققته

تصريحات واقعية من نجم ليفربول..

أعرب فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، عن فخره بذاته وما حققه في الموسم الماضي وجعله من ضمن القائمة النهائية للمرشحين بالظفر بالكرة الذهبية عن عام 2019.

فان دايك انضم إلى ليفربول في شتاء 2018 في صفقة مدوية بسبب قيمتها المادية المرتفعة والتي وصلت إلى 75 مليون جنيه استرليني، إلا أن الدولي الهولندي كان بمثابة نقلة كبيرة في دفاعات الريدز والفريق ككل.

منذ وصول فان دايك إلى الليفر والأمور تغيرت كثيرًا في ملعب الأنفيلد، فلا ينسى أحدًا دوره الكبير في الحصول على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى جانب المنافسة حتى الرمق الأخير مع مانشستر سيتي وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة.

صاحب الـ28 عامًا حلّ ثانيًا خلف الأسطورة ليونيل ميسي في تصويت الكرة الذهبية، تمامًا كما كان الحال في جائزة الأفضل المقدمة من الفيفا، وبالنسبة له، فإنه قد حقق إنجازًا كبيرًا يجعله فخورًا بنفسه للغاية.

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الصحافة تحدثت مع فان دايك بعد إعلان تتويج ميسي، فقال "أنا فخور بأنني قد وصلت إلى هذا الحد بالنظر إلى ما قدمته العام الماضي.".

كما أجاب فان دايك بصورة دبلوماسية عند سؤاله عن ما إذا كان ميسي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم، واكتفى بالإشارة إلى أن الليو هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم قياسًا بما يُقدمه من مستوى مميز منذ ظهوره مع البرسا عام 2006.

الدولي الهولندي أتم حديثه بقوله "الأفضل في التاريخ؟ لقد جاء إلى القمة وهو هنا الآن كونه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، الجميع له الحق في أن يفكر كما يريد.".