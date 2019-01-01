فان دايك بعد ثلاثية نابولي: بهذه الطريقة لن نفوز على السيتي

المدافع الهولندي ليس سعيدًا بأداء ونتائج المباريات الودية الأخيرة

حذر قلب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك، من عواقب الظهور بنفس مستوى المباريات الودية الأخيرة أمام مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، المقرر لها الأسبوع المقبل على ملعب "ويمبلي".

وفي غياب أبرز نجومه مثل محمد صلاح، ساديو ماني، وأليسون وآخرون، قدم بطل أوروبا مباريات للنسيان في جولته التحضيرية، وصلت لحد السقوط أمام إشبيلية وبوروسيا دورتموند، ثم ثلاثية الأمس ضد نابولي، في اختبار تجربة ودية قبل الاصطدام ببطل المحلية الثلاثية الموسم الماضي.

وقال الدولي الهولندي في لقاء صحفي "يكون أن نكون في أفضل حالاتنا، إذا لعبنا بهذه الطريقة، فلن نفوز بالدرع الخيرية، لكن على أي حال، أمامنا أسبوع لتحضير أنفسنا بشكل جيد، وهذا أمر جيد بالنسبة للاعبينا العائدين من فترة الراحة، لذا أعتقد أننا سنكون أكثر جاهزية لمواجهة مانشستر سيتي".

في الوقت ذاته، اعترف بأن فترة التحضير للموسم الجديد، لم تكن بنفس قوة معسكر الصيف الماضي، قائلاً "نعم، في العام الماضي خضنا معسكرًا صعبًا، وكان هناك الكثير من العمل الشاق والتكتيكي، لكن بوجه عام، نحن نفهم جيدًا أن موسنا سيبدأ يوم الأحد (مواجهة السيتي)، لذا ينبغي علينا أن نحضر أنفسنا جيدًا لنخوض المباراة بتركيز كبير".

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وبعد مباراة الأحد، سيفتتح ليفربول موسم البريميرليج بلقاء في المتناول ضد نوريتش سيتي على ملعب "أنفيلد روود" يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس المقبل.