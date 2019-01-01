فان دار فارت يختار أفضل مدربيه ويصف فان خال بالوغد!

ما القصة خلف وصفه لفان خال بالوغد؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختار رفائيل فان دار فارت اللاعب الهولندي المعتزل حديثًا مدربه في منتخب هولندا "ماركو فان باستن" كأفضل مدرب عمل معه، فيما وصف لويس فان خال بالوغد.

وأعلن اللاعب الهولندي اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة لعب خلالها لعدد من الأندية أهمها أياكس أمستردام وريال مدريد وتوتنهام وهامبورج وريال بيتيس، وقد عمل تحت العديد من المدربين منهم هاري ريدناب ومانويل بيلجريني وأندريه فيلاش بواش وبيرند شوستر ورولاند كومان بجانب فان باستن وفان خال في المنتخب الهولندي.

وتحدث صاحب الـ35 عامًا بعد اعتزاله قائلًا عن أفضل مدرب عمل معه "ماركو فان باستن هو أفضل مدرب عملت معه لأنه استخدمني بأفضل طريقة ممكنه وأكثر من وثق بي من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. ذلك ولد لدي شعورًا رائعًا".

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أضاف حول مدرب مانشستر يونايتد سابقًا "فان خال كان صريحًا مع الجميع حين تولى مهمة تدريب المنتخب، وقد أخبرني مباشرة أنني الخيار الثاني للمركز رقم 10 بعد ويسلي شنايدر".

"قال أيضًا "لو لعب الآخرون 3 مباريات سيئة، قد تحتاج لأن يلعب شنايدر 6 مباريات سيئة لتحظى بالفرصة. سأتفهم لو أردت مغادرة الفندق الآن". هذه كانت المحادثة الأولى لي معه، وكلاعب تشعر دومًا أن المدرب أشبه بالوغد إن لم يجهزك بشكل سليم. في البداية ظننته وغدًا، لكن بعدها رأيته رجل رائع".